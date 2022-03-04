Силовики обыскивают столичный офис "Мемориала"*

В здание правозащитного центра "Мемориал"* на Каретном ряду в Москве утром 4 марта явились правоохранители, организовавшие в нем обыск. Об этом сообщило сетевое издание Sota.

Одновременно с офисом "Мемориала"* в эти минуты ведутся следственные действия и в здании, занимаемом комитетом "Гражданское содействие"**.

Напомним, что "Мемориал"* ликвидировали в конце декабря по иску прокуратуры: силовики сочли, что правозащитники "спекулируют на теме репрессий" и оправдывают экстремизм и терроризм внесением в список политзаключенных, которых признали в РФ экстремистами и террористами. Наконец, "Мемориал"*, как установил суд, систематически не маркирует свой контент маркировкой иноагента.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов, ликвидирован по решению суда

**Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов