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Новости 11:34

Издание Znak.com объявило о приостановке работы

фото ЗакС политика Издание Znak.com объявило о приостановке работы

Редакция интернет-издания Znak.com сообщила в своем Telegram-канале, что из-за невозможности работать в новых правовых условиях деятельность проекта приостанавливается на неопределенный срок. Сайт издания на данный момент не открывается.

"Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать и радиостанцию, и ее сайт, а руководство "Дождя"* объявило о приостановке своей деятельности. Ранее у Генпрокуратуры имелись претензии к характеру освещения ими военной спецоперации РФ на Украине.

Минувшей ночью оказались недоступными сайты еще как минимум пяти независимых СМИ. 

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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