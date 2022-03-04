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Новости 13:29

РКН объяснил ночные блокировки сайтов нескольких изданий

фото ЗакС политика РКН объяснил ночные блокировки сайтов нескольких изданий

Сайты нескольких крупных изданий, доступ к которым пропал у части российских пользователей минувшей ночью, были заблокированы государством из-за распространения ими фейков о военной спецоперации РФ на Украине. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на комментарий Роскомнадзора.

"Целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных Сил РФ и жертвах среди мирного населения", - в таких выражениях формулирует ведомство основание для блокировки.

Доступ ночью исчез к сайтам "Медузы"*, "Радио Свобода"**, Deutsche Welle, "Голоса Америки"***, "Русской службы Би-би-си". На те же проблемы позже пожаловался и главред томского ТВ2 Виктор Мучник.

Отметим, что 4 марта сразу в трех чтениях Госдума приняла закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии. В тот же день свою деятельность в России приостановили Znak.com и The Village. Накануне аналогичным образом поступил телеканал "Дождь"****, а совет директоров "Эха Москвы" решил и вовсе ликвидировать радиостанцию.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

** "Радио Свобода" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

*** "Голос Америки" внесен Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

**** "Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов


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