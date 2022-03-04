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Новости 14:21

Сайты ряда петербургских изданий перестали открываться

фото ЗакС политика Сайты ряда петербургских изданий перестали открываться

Днем 4 марта перестали открываться сайты нескольких петербургских изданий. Недоступными оказались сайты "Невские новости", "Мойка.78", "Агентство Бизнес Новостей", "РИА ФАН" и Neva.Today. 

В "Агентстве Бизнес Новостей" сообщили ЗАКС.Ру, что сайт перестал работать из-за несанкционированного вмешательства в работу серверов около 6:30 утра. 

- Наши технические специалисты совместно со специалистами дата центра пытаются разобраться в причинах произошедшего. Параллельно восстанавливается работа инфраструктуры на новых серверах, - сказали в АБН.

В "Невских новостях" иначе обозначили причину. 

"Это связано с жесткой патриотической позицией нашего издания. Мы продолжаем ежедневно рассказывать о преступлениях нацистского режима в Киеве и ходе спецоперации российской армии по защите ЛДНР", - говорится в сообщении издания "ВКонтакте". 

В "РИА ФАН" связали проблемы с доступом к сайту с запуском горячей линии "Стоп нацизм" и "непредвзятого освещения событий на Украине". 

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам "Медузы"*, "Русской службы Би-би-си", а также "Радио Свобода"** и Deutsche Welle. Ведомство объяснило блокировку публикаций лживой информации о "специальной военной операции" на территории Украины. Также из-за угрозы привлечения к ответственности прекратили свою работу телеканал "Дождь"*** и издание Znak.com. Совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию. 

 

 

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

**"Радио Свобода" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

***"Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

 


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