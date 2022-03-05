Власть узаконила свою правду

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Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах и реальных сроках за распространение "заведомо ложной информации" о военных России о дискредитации их деятельности. Минимум можно получить 3 года, а максимум - 15 лет. Среди юристов нет единого мнения, как статьи будут работать, но есть много опасений, что коснуться это может любого.

Журналистика под прессом

В Уголовный кодекс внесли три новые статьи. Одним днем за них проголосовала Государственная дума, Совет Федерации, а затем подписал президент Владимир Путин.

Первая - статья 207.3 - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации". Она подразумевает наказание за распространение заведомо ложной информации о российских войсках как достоверной. Наказание - штраф 700 тысяч - 1,5 млн рублей, исправительные работы до года или принудительные до 3 лет, а также лишение свободы на срок до 3 лет.

Если распространение информации произведено группой лиц, человеком с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, с созданием доказательств обвинения или по мотивам какой-либо ненависти, в том числе политической, то наказание будет строже. В этом случае штраф составляет 3-5 млн рублей, принудительные работы могут длиться до пяти лет, при этом человека могут лишить права занимать определенные должности. Реальный срок по этому пункту - от 5 до 10 лет, тоже с лишением права занимать определенные должности.

Еще более суровое наказание ввели, если фейки "повлекли тяжкие последствия", какие именно - не уточняется. Но за это можно получить реальный срок от 10 до 15 лет.

На фоне принятия этой статьи о прекращении своей работы заявило издание Znak.com. Срок приостановки - не определен, сообщили в СМИ.

"Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", - сказано в заявлении Znak.com.

Медиапроект The Village после принятия Госдумой документа сообщил, что закрывает свой российский офис. Сотрудники перевезены в Варшаву и будут работать оттуда, написало издание. Утром 3 марта главный редактор томского телеканала ТВ2 Виктор Мучник заявил, что СМИ заблокировано. Телеканал решил закрыться, сообщил Мучник.

"Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор", - написал главред ТВ2 на своей странице в Facebook.

Ранее блокировке подверглись и другие СМИ: "Медуза"*, "Русская служба Би-Би-Си", "Дождь"**, "Эхо Москвы" и далее. Совет директоров "Эхо Москвы" решил ликвидировать радиостанцию, а "Дождь"** 3 марта в прямом эфире сообщил о приостановке работы.

"Новая газета" 4 марта заявила, что удаляет все материалы о специальной военной операции. Причина - опасение "за судьбу журналистов и читателей, "которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны"". Позже аналогичное заявление сделала редакция The Bell.

"Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение "специальной военной операции", - написало СМИ.

Директор Центра защиты прав СМИ*** Галина Арапова**** отметила, что расширение законопроекта о фейках ограничивает распространение информации. В аналогичных статьях о фейках 207.1 и 207.2 максимальная планка ответственности - 5 лет лишения свободы, а новая норма в 15 лет приведет к увеличению самоцензуры, заявила Арапова****.

- С учетом того, что формулировки достаточно широкие, это, конечно, вызывает массу вопросов относительно того, какими источниками информации журналисту пользоваться. Это будет вызывать повышение самоцензуры. <...> Сейчас мы видим, что правительство хочет ограничить распространение информации в этой части: планка ответственности в три раза выше - 15 лет лишения свободы. По сути это приравнивание к наиболее тяжким преступлениям, - сказала Арапова****.

По ее мнению, многие просто решили воздержаться от распространения информации по военной тематике, чтобы не ставить себя в ситуацию риска. Медиаюрист напомнила, что также сейчас блокируют сайты нескольких СМИ. Происходит "схлопывание информационного пространства", считает Арапова****.

- По сути, мы можем через какое-то время оказаться в ситуации, что альтернативных источников информации, кроме как официальных, не будет, - отметила юрист.

С ней согласен управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Фёдор Кравченко. По его мнению, не было необходимости вносить поправки о "военных" фейках в Уголовный кодекс. Уже имеющиеся статьи о недостоверной информации позволяли "кого угодно за что угодно закрывать и сажать", считает Кравченко.

- Я уверен, что эти технические уточнения, что речь идет о дискредитации военных операций, не носит принципиального юридического характера. Единственная задача, для которой принимались сегодняшние поправки в статью 207 Уголовного кодекса, заключается в том, чтобы напугать, чтобы создать новостной фон о том, что теперь за то-то будут сажать на 15 лет, - сказал юрист.

Он считает, что тысячами людей по новой статье привлекать не будут. Произойдет несколько резонансных дел, чтобы показать разным социальным группам, что каждый может попасть под действие закона, предполагает Кравченко. По мнению юриста, в первое время станет меньше СМИ и людей, которые пишут про специальную военную операцию. При этом, Кравченко считает, что первая неделя без зачистки информационного поля уже позволила людям сформировать свое мнение:

- Я думаю, что с политической и социологической точки зрения, уже те, кто хотел разобраться, разобрались. Поэтому, если сейчас цензура заработает, она уже своих целей не добьется.

Арапова**** напомнила, что закон касается и физических лиц. Под действие статьи попадает любой человек, распространяющий информацию на русском языке на любой информационной площадке, уточнила медиаюрист.

Новая статья протестам

Другая статья 280.3 вводит реальное наказание за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования" армии России как в административном, так и в уголовном кодексах. В первом случае на физическое лицо налагается штраф в 30-50 тысяч рублей, на должностное лицо - 100-200 тысяч рублей, на юридическое - 300-500 тысяч рублей. Если при этом есть призыв к проведению несанкционированной акции, то сумма штрафа возрастает: для физлиц - 50-100 тысяч рублей, для должностных лиц - 200-300 тысяч рублей, для юрлиц - 500 тысяч - 1 млн рублей.

По новой статье Уголовного кодекса, если человек уже был привлечен к административной ответственности в течение года, то его могут оштрафовать на 100-300 тысяч, обязать выполнять принудительные работы 3 года или лишить свободы на 3 года.

По этой же статье наказание строже, если при публичные действия повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан и имуществу, или массовое нарушение общественного порядка, или созданы помехи работе транспорту и другим организациям. За это могут оштрафовать на 300 тысяч - 1 млн рублей или посадить в тюрьму на срок до 5 лет.

Юрист Валерия Ветошкина***** отметила, что в статье не конкретизировано понятие "публичных действий". По ее мнению, речь может идти не только о митингах, но и о любых акциях: петициях, пикетах и прочем. Также в документе не прописано, что такое "дискредитация", отметила Ветошкина*****.

Она хочет верить, что под "дискредитацией" имеется в виду "конкретная, большая, направленная информационная кампания". Что-то глобальное, что даже сложно сейчас представить, уточнила Ветошкина*****.

Юрист Анастасия Буракова отметила, что отягчающим обстоятельством в статье указано - нарушение общественного порядка. Под этим термином сейчас понимают любые несогласованные акции, следует из правоприменительной практики последних лет, считает Буракова.

- Был какой-то вред, не было - мы знаем, что в России вообще все акции проходят мирно. Каких-то погромов, повреждений имущества - по итогу массовых публичных нет. Но считают массовым нарушением общественного порядка даже серию одиночных пикетов. Здесь простор для деятельности правоохранительных органов довольно широкий, - сказала юрист.

Она добавила, что теперь участников несанкционированных акций могут сначала привлекать к административной ответственности, а при повторном выходе - к уголовной.

- В этой игре есть одна жизнь, - добавила Буракова.

Третья принятая статья 284.2 - наказание за призывы к мерам ограничительного характера - санкциям - к России или ее гражданам и юрлицам. Административное наказание за это - штрафы. Для физлиц в размере 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 100-200 тысяч рублей, для юрлиц - 300-500 тысяч рублей.

Если человек уже был привлечен к административной ответственности за это, то ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение свободы или лишение свободы до 3 лет.

Буракова напомнила, что документ о санкциях был внесен в Госдуму давно. Сейчас он приобрел новую актуальность и его приняли, добавила юрист.

Молчание - знак согласия

Госдума приняла поправки в кодексы единогласно. "Против" не голосовал никто. "За" выступили, в частности, все петербургские депутаты от "Единой России" и "Справедливой Росии - За правду". Это единороссы Сергей Боярский, Вячеслав Макаров, Виталий Милонов, Юрий Петров, Михаил Романов, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко и Николай Цед, а также справедливороссы Елена Драпеко, Сергей Миронов и Олег Нилов. Остальные парламентарии воздержались от голосования.

Депутат Государственной думы от Партии роста Оксана Дмитриева заявила ЗАКС.Ру, что не голосовала за принятие документа о введении уголовной ответственности. По ее словам, в законе нечеткие формулировки.

- Формулировки чрезвычайно размытые, поэтому [под уголовную ответственность] могут попасть случайные или введенные в заблуждение люди, не стремящиеся нанести вред государству, - сказала Дмитриева.

При этом, депутат считает, что перечисленные в законе действия во время специальной военной операции наносят вред государству. Она заявила, что информационная и экономическая войны идут еще более ожесточенно, и здесь нельзя становиться по другую сторону от линии фронта.

Поддержал поправки в Уголовный кодекс депутат от "Единой России" Михаил Романов. В своем пресс-релизе он заявил, что распространение ложной информации о действиях российских военных на Украине является "опасной антигосударственной диверсией". Это может привести к гибели людей, даже массовой, считает Романов:

- Те, кто распространяет ложь в ситуации острой международной напряженности, - это государственные преступники, желающие поражения своей стране в условиях военного конфликта. По большому счету сознательно распространенный фейк – это дезинформация, троянский конь, цель которого – причинить вред Вооруженным Силам собственного государства. То есть это часть военной операции противника для получения военного преимущества в ситуации вооруженного конфликта. Это значит, что распространение фейков потенциально может привести к гибели наших военнослужащих, а также мирных жителей на территории, где ведутся бои. А это уже – покушение на убийство, причем возможно, массовое. Именно поэтому законопроектом установлено столь строгое наказание за данные деяния, - пояснил депутат.

Депутаты Евгений Марченко и Олег Нилов ("Справедливая Россия - За правду") на звонки ЗАКС.Ру не ответили. Марченко, судя по тому, что он не голосовал и по другим документам 4 марта, видимо не было на заседании. Депутат от "Новых людей" Ксения Горячева обещала предоставить комментарий по вопросам. На момент публикации материала его не поступило.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

**"Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

***Центра защиты прав СМИ внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

****Галина Арапова внесена в реестр СМИ-иностранных агентов

*****Валерия Ветошкина внесена в реестр СМИ-иностранных агентов

София Саттарова