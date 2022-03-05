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Новости 9:35

Россия объявляет режим тишины на Украине

фото ЗакС политика Россия объявляет режим тишины на Украине

Начиная с 10:00 5 марта Россия объявляется режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили в Минобороны. Уточняется, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", — цитирует заявление военных РИА "Новости".

"Специальная военная операция" России на Украине длится с утра 24 февраля. Накануне Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки об армии. Перед этим проект за один день преодолел три чтения в Госдуме и получил одобрение сенаторов Совфеда.


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