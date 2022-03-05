Навальный: Скоро у вас на воле будет такой же доступ к информации, как у меня в тюрьме

Политик Алексей Навальный, отбывающий срок по делу "Ив Роше" в покровской ИК-2, сообщил в своем новом письме из колонии, что ошеломлен новостями, связанными со свободой информации в России. По наблюдениям оппозиционера, таковой в стране почти не осталось, отчего нынешнее местонахождение Навального уже не кажется ему прежним поражением в правах.

"Скоро у вас на воле будет такой же доступ к информации, как у меня в тюрьме. То есть никакой. "Эхо" закрыто, "Дождь"* закрыт. Всех блокируют, даже если обвешался с ног до головы плашками "иностранный агент". Роскомнадзор запрещает слово "война" и каждый день выдвигает новые абсурдные требования к СМИ. В общем, все плохо", - представил он свое видение ситуации в письме, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

По словам Навального, он и его сподвижники, преимущественно находящиеся за пределами страны, намерены делать независимую журналистику, под которой он понимает, в частности, игнорирование требований Роскомнадзора. Отметим, что нынешней зимой Навального внесли в список экстремистов и террористов, а его структуры признали экстремистскими и запретили в РФ еще прошлым летом.

Отметим, что накануне президент Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за фейки о действиях российской армии. Он прошел через одобрение обеих палат Федерального собрания в тот же день. В Кремле объяснили срочность принятия закону, по которому можно лишиться свободы на 15 лет, "информационной войной", которую ведут против России недружественные силы в связи со спецоперацией РФ на Украине.

*Телеканал внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов