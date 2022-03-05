"Коммерсантъ": Центробанк запретил переводить родственникам за границу более 5 тысяч долларов

Центробанк на фоне накладываемых на РФ экономических санкций и падения рубля ввел новую ограничительную меру. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, россиянам запретят переводить членам своих семей, находящимся за границей, больше чем 5 тысяч долларов в месяц. Документ, на который ссылается редакция, подписал зампред регулятора Юрий Исаев. Применительно к получателям денег речь идет о супругах, родителях, детях, бабушка, дедушках и внуках.

Ранее президент Владимир Путин подписал нормативный акт, запрещающий вывоз за рубеж более 10 тысяч долларов.

Напомним, что международные экономические санкции в отношении России резко ужесточились после начала РФ военной спецоперации на Украине, продолжающейся и по сей день.