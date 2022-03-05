"У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет": Путин не планирует вводить военное положение

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности введения в стране военного положения из-за обострившейся геополитической обстановки и спецоперации на Украине, дал понять, что не видит оснований для такого шага.

"Военное положение вводится по закону в соответствии с указом президента, и он должен быть подтвержден Советом Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет", - заявил глава государства.

По его словам, никакого другого особого правового режима, включая режим чрезвычайной ситуации, российское руководство устанавливать в ближайшее время не планирует.

Напомним, что РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля, что привело к беспрецедентным западным санкциям и уходу с российского рынка десятков зарубежных компаний. Накануне Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. В Кремле срочность принятия этого нормативного акта объяснили развязанной против страны информационной войной.