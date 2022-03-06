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Новости 12:12

Правительство направит шесть миллиардов рублей на поддержку бизнеса

фото ЗакС политика Правительство направит шесть миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 6,2 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Сообщение об этом появилось 6 марта на сайте правительства.

Согласно документу, субсидии направят банкам, предоставившим бизнесу льготные займы в прошлом году. Это позволит кредитным организациям компенсировать недополученные в 2022 году доходы.

Программа "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году с целью помощи предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса. С ее помощью выдавались займы под 3% при условии, что бизнес сохранит 90% рабочих мест.


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