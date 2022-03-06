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Новости 13:49

Роскомнадзор заблокировал "Медиазону"*

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал "Медиазону"*

Сайт "Медиазоны"* перестал открываться днем 6 марта. Согласно информации на сайте Роскомнадзора, издание было заблокировано в соответствии с решением Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

По сообщению журналистов, ведомство потребовало от них удалить весь сайт целиком за неправильное, по мнению прокуратуры, освещение "специальной военной операции" на Украине. "Да, именно такое сообщение пришло нам сегодня от ведомства [РКН] — заблокировать самих себя", — написали сотрудники издания.

Также РКН заблокировал сайт регионального издания "7х7", уточнила "Новая газета". Основанием для блокировки также стало требование Генпрокуратуры от 24 февраля.

Ранее Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к Facebook и Twitter, а также сайтам "Радио Свобода"**, Би-би-си, "Медузы"*** и других СМИ.

* "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

** "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

*** "Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

Фото: pixabay


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