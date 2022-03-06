На московской акции протеста начались задержания

На Манежной площади в Москве началась несанкционированная демонстрация, участники которой выражают несогласие с конфликтом на Украине.

Как сообщает сетевое издание Sota, силовики оперативно реагируют на появление людей с плакатами критического содержания. Задержания таких манифестантов, имеющие место, в частности, на Моховой улице, характеризуются как грубые и жесткие. Граждан перекидывают через ограждения, а также надевают на них наручники. Сообщается и о погоне за протестующими, происходящей во дворах.

В преддверии уик-энда силовые ведомства официально предупреждали москвичей, что акции незаконны и что юридическая ответственность за участие в них неотвратима. Говорилось это и от лица мэрии.

Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию на территории Украины, объяснив это необходимостью защитить русскоязычное население и провести "демилитаризацию и денацификацию". На уходящей неделе президент подписал закон, вводящий уголовное наказание за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ.

UPD 15:00 Издание добавляет, что в день своего 80-летия была задержана правозащитница Светлана Ганнушкина