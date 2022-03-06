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Новости 16:28

В Москве автозак с задержанными врезался в столб: есть пострадавшие

фото ЗакС политика В Москве автозак с задержанными врезался в столб: есть пострадавшие

Московская акция протеста, в которой 6 марта участвуют не согласные с конфликтом на Украине, обернулась травмированием нескольких задержанных. Полицейский автобус врезался в столб и перевернулся, после чего помощь потребовалась одиннадцати гражданам. Инцидент имел место на улице Хамовнический Вал, передает Telegram-канал "Марксистская тенденция".

Ранее сообщалось о задержании в ходе несанкционированной акции правозащитницы, члена политкомитета "Яблока" Светланы Ганнушкиной, отмечающей в воскресенье 80-летний юбилей.

Напомним, что спецоперация РФ на Украине, призванная совершить в соседнем государстве "демилитаризацию и денацификацию", началась 24 февраля. О продолжающихся петербургских протестах против нее читайте в новостях и репортажах ЗАКС.Ру.


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