Роскомнадзор заблокировал сайты журнала "Сноб" и газеты "Собеседник"

В России продолжаются блокировки сайтов различных медиа, инициированные Генпрокуратурой. Об этом сообщил проект "Роскомсвобода". К вечеру 6 марта стали недоступны сайты газеты "Собеседник", журнала "Сноб", портала, освещающего протесты, Activatica, расследовательского проекта "Агентство", регионального информационного портала "7х7", радиостанции "Эхо Москвы в Челябинске".

Предыдущую серию блокировок, затронувшую, в частности, сайты "Русской службы Би-би-си", Deutsche Welle, "Медузы"*, РКН объяснил распространением ими недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине.

Отметим, что на уходящей неделе совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию с 32-летней историей. Этому предшествовало отключение ее от эфира по представлению Генпрокуратуры, усмотревшей в контенте радиостанции и ее сайта фейки о военной спецоперации.

*Издание "Медуза" внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента