Трубы и дубинки: как в Петербурге разгоняли протест

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Пацифистский митинг 6 марта в Петербурге запомнился беспорядочными задержаниями прохожих, жесткими действиями со стороны полицейских и оркестром, который аккомпанировал посадкам в автозак у Гостиного двора. Звуки трубы на Невском проспекте сменило стрекотание шокера у здания Конституционного суда.

Петербуржцы, желающие выразить свою позицию по ситуации на Украине, днем 6 марта начали собираться в центре города. За несколько дней до этого МВД предупреждало на своем сайте, что в этот день может случиться несогласованная акция и посещать ее категорически запрещено. Примерно без десяти два на площади начал свое выступление оркестр культурного центра МВД по Петербургу и Ленинградской области. Это не первый раз, когда силовики-музыканты пытались разогнать тоску перед разгоном митингующих. До этого культурный центр МВД радовал петербуржцев на мини-концерте в поддержку признания ЛНР и ДНР. Сегодня в репертуаре были композиция Стаса Намина "Мы желаем счастья вам" и марш "Прощание славянки".





Полиция начала провожать появившихся у Гостиного двора петербуржцев в автобусы для задержанных, не дожидаясь окончания музыкального представления. Правоохранители отправляли в автозаки всех, кто хоть на несколько минут задерживался на месте. Практически в начале акции полицейские задержали журналиста Андрея Окуня, не смотря на наличие пресс-карты и светоотражающего жилета с надписью "пресса". Через несколько часов его отпустили. Кроме него в отделы полиции доставили фотографа "Новой газеты" Елену Лукьянову и журналистов Sota Викторию Арефьеву, Петра Иванова и Нику Самусик. Без протоколов отпустили всех, кроме Самусик - с нее взяли обязательство о явке с протоколом за организацию массового скопления людей, повлекшего нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП). Задержали даже иностранца, которого сложно было заподозрить в умышленном участии в акции. Да и узнать, что он думает о ситуации на Украине, было бы проблематично - русского он не понимал. В некоторых случаях сотрудники полиции настоятельно рекомендовали покинуть Гостиный двор, давая людям шанс остаться не задержанными.

























Акция у Гостиного двора продолжалась недолго. Участники митинга рассеивались по соседним улицам. Кто-то переходил на противоположную сторону Невского проспекта. Полицейские несколько раз пытались разогнать их, но спустя несколько минут после ухода сотрудников правоохранительных органов, митингующие снова собирались на углах Невского и улицы Садовой. Часть протестующих небольшими группами направилась к Исаакиевскому собору. По пути демонстрантов забирали в автозаки.

В переулке Пирогова произошел инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела. Во время погони, полицейский грубо задержал митингующего и ударил его дубинкой по ногам, после чего повалил на землю и снова пустил спецсредство в ход. Двое протестующих, заметив происходящее, на бегу толкнули силовка, но через секунду были схвачены его коллегами. Началась потасовка, в ходе которой обе стороны конфликта обменялись ударами. Двоих молодых людей задержали на месте, пресс-служба МВД утверждает, что одному подозреваемому удалось скрыться. Растерянный силовик потом искал свое потерянное в потасовке спецсредство и просил помощи у пешеходов.

В заявлении Следственного комитета говорится, что "местный житель 1992 года рождения, оказывая активное сопротивление во время своего задержания нанес не менее двух ударов рукой сотруднику полиции". Это квалифицировали как насилие в отношении представителя власти, не опасное для здоровья (ч. 1 ст. 318 УК). Это второе уголовное дело о нападении на силовика за время мартовских протестов.

Еще одной точкой вероятного протеста могла стать Сенная площадь, где хотели начать свой марш петербургские феминистки. Однако, по наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, женская акция закончилась, не начавшись. Участницы шествия планировали дойти до площади Восстания, однако к началу акции на Сенной площади практически никого не оказалось. Лишь несколько человек, которые попали в поле зрение дежуривших там силовиков. Некоторые оказались задержаны. Среди них - молодой человек с зеленым ирокезом, который, судя по всему, привлек внимание своим долгим пребыванием у метро, а также несколько девушек, которые просто стояли. Причину задержания у полицейских им узнать не удалось.











Уже возле Исаакиевского собора, протестующие бесцельно слонялись вокруг, перебираясь между ЦВЗ "Манеж", собором и Александровским садом. Пробираться к "Медному всаднику" они не пытались. Они вышли в центр сада, но дальше к набережной продвигаться не стали. Полицейские, дежурившие на Английской набережной, начали оттеснять участников несогласованного митинга в глубь сада. Часть из собравшихся была задержана, но большинство молодых людей двинулись обратно в сторону Невского проспекта.

Ранее возле здания Конституционного суда полицейские жестко задержали молодого человека: по нему пришлись удары дубинкой и электрошокером. По наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру, это не единственный случай, когда полиция применяла спецсредства. Как минимум еще один раз полицейские били задержанного шокером при пересадке из автозака в автобус.

В других местах центра Петербурга правоохранители тоже готовились встретить участников несанкционированного митинга. Например, у Законодательного собрания выстроились силовики с щитами, а подступы на Дворцовую площадь были заблаговременно перекрыты полицией и уборочной техникой, в которой город остро нуждался на протяжении зимы из-за сильных снегопадов.

Zа что задержан?

Из протестной символики у петербуржцев остались только пацифистские лозунги. Плакаты разворачивали лишь единицы. То ли из-за боязни ответственности по новому закону о запрете дискредитации российской армии, то ли просто не хотели привлекать лишнего внимания. Те, кто доставал плакаты, в приоритетном порядке отправлялись в автозаки.

Иначе обстоят дела с латинской буквой Z, которой помечают российскую военную технику на Украине. В России знак быстро приобрел популярность, став символом поддержки российской армии. В короткие сроки в городе появились рекламные баннеры на главных улицах с тегом "Своих не бросаем".

У некоторых прохожих на груди были заметны георгиевские ленточки, сложенные в форме буквы Z. Продавцы сувенирной продукции оперативно наладили производство футболок с этим знаком. Люди в таком мерче были замечены и на сегодняшней акции. Один молодой человек стоял среди собравшихся на Невском проспекте и кричал "Я за Россию" и пытался начать драку с одним из протестующих. Позже его все-таки задержали, несмотря на одобрение действий властей. В отличии от прошлогодних митингов в поддержку политика Алексея Навального, люди, которые активно поддерживают власти, стали заметней. Многие, видя молодых людей, скандирующих пацифистские лозунги, называли собравшихся фашистами и предателями родины. С одним из таких патриотов произошла потасовка. Видя на светофоре молодых людей, выступающих за мир, он позволил себе несколько оскорбительных выражений в их адрес. Вскоре после того, как светофор показал зеленый, мужчина лежал на тротуаре с кровью на лице, а протестующие пытались оказать ему первую помощь.

"Слева - рестик, справа - арестик"

Митинг продолжался в "прогулочном" формате. Собравшиеся то и дело возвращались к Гостиному двору. В отличии от них, полицейские проявили постоянство и никуда не уезжали и продолжали задержания случайных прохожих. В какой-то момент в очереди в автозак задержанные стояли, держа руки на затылке. Оказалось, что такая "гимнастика" была не согласована со старшим по званию. Он удивился и спросил, для чего задержанные подняли руки, и приказал отпустить их. Ожидавшие свой автобус молодые люди ответили, что им велели так сделать во время задержания.





Прекратить попытки протестующих заявить о себе полицейским удалось на набережной реки Фонтанки, когда шествие по Невскому свернуло с Невского проспекта. Полиция с двух сторон ограничила движение по дороге. Часть участников шествия рискнула и ринулась убегать от полицейских по мартовскому льду на реке, чтобы перебежать на другую сторону.

Еще часть вышедших на улицы решила укрыться в ближайшем ресторане Mama Roma. Полицейские силой вывели всех из ресторана. Всего в оцеплении полицейских здесь оказалось не менее ста человек. Около 15 минут они были вынуждены ждать автобуса, который в дальнейшем должен был доставить их в отдел полиции. Автобусов потребовалось несколько. За эти минуты настроение некоторых протестующих заметно упало. На глазах девушек начали выступать слезы. Поддержку людям в оцеплении начали оказывать с того берега, выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес полиции. Силовики действительно оскорбились и по рациям начали давать указания своим коллегам, которые были неподалеку. Они рассказывали приметы, которые сумели разглядеть и где скрывались их обидчики. Полицейским пришлось искать митингующих по кофейням. После того, как все пойманные были задержаны, правоохранители побрели обратно на Невский проспект.









































































По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, в этот день в Петербурге задержали 1150 человек. Всего в России более 4,4 тысяч протестующих доставили в отделы полиции. По оценке МВД, в Петербурге на улицы вышло 1,5 человек, половина из которых была задержана.

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текст: Константин Леньков, София Саттарова, Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков, Михаил Масленников