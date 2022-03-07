Компания Netflix прекращает свою деятельность в России

Онлайн-кинотеатр Netflix в обозримой перспективе не будет доступен для российских пользователей. Решение об этом руководство фирмы приняло в связи с проведением РФ военной спецоперации на Украине.

"Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить работу нашего сервиса в России", - приводит переведенную цитату из заявления компании "Коммерсантъ".

Еще раньше представители Netflix заявляли, что речь идет только о приостановке работы над оригинальными проектами в России.

Отметим, что в конце февраля и начале марта примеру Netflix последовали десятки западных компаний, чаще всего объясняя это внешней политикой РФ, проводящей свою украинскую операцию с 24 февраля. С рынка ушли, в частности, IKEA, Intel, Swarovski, Zara, Prisma. Более того, из-за экономических санкций западных стран россияне не смогут перевыпустить карты Visa и MasterCard по истечении их срока годности.