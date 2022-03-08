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Новости 12:18

Зеленский допустил возможность обсуждения статуса Крыма и Донбасса

фото ЗакС политика Зеленский допустил возможность обсуждения статуса Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти согласны вести диалог по статусу Крыма и республик Донбасса, сообщило 8 марта РИА "Новости". По его словам, сейчас самое главное заключается в том, чтобы понять, как дальше будут существовать местные жители.

"Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше", — высказался Зеленский, отвечая на вопрос американского телеканала ABC о возможности признания этих регионов.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности "в один момент" остановить "специальную военную операцию", если Киев прекратит огонь, согласится на внеблоковый статус и признает российским Крым и независимыми — ДНР и ЛНР.


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