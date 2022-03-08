ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:09

Выпущенные ВТБ банковские карты будут действовать бессрочно

фото ЗакС политика Выпущенные ВТБ банковские карты будут действовать бессрочно

Банк ВТБ объявил 8 марта о том, что снимает ограничения по сроку действия выпущенных карт. Продлевать их и перевыпускать больше не потребуется, говорится в сообщении кредитной организации.

"Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны", — можно прочесть на сайте банка.

Также ВТБ сообщил о "рекордном росте спроса" на карты платежной системы "Мир". Своим клиентам организация также рекомендовала оформить такие карты, посулив возможность "совершать привычные транзакции без ограничений — в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах".

Ранее платежные системы Visa и Mastercard анонсировали приостановку операций на территории России. После этого в Национальной системе платежных карт (НСПК) высказались о том, что российские клиенты смогут пользоваться своими картами вплоть до окончания их срока действия. 

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама