Выпущенные ВТБ банковские карты будут действовать бессрочно

Банк ВТБ объявил 8 марта о том, что снимает ограничения по сроку действия выпущенных карт. Продлевать их и перевыпускать больше не потребуется, говорится в сообщении кредитной организации.

"Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны", — можно прочесть на сайте банка.

Также ВТБ сообщил о "рекордном росте спроса" на карты платежной системы "Мир". Своим клиентам организация также рекомендовала оформить такие карты, посулив возможность "совершать привычные транзакции без ограничений — в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах".

Ранее платежные системы Visa и Mastercard анонсировали приостановку операций на территории России. После этого в Национальной системе платежных карт (НСПК) высказались о том, что российские клиенты смогут пользоваться своими картами вплоть до окончания их срока действия.

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