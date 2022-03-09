Задержанным на последних акциях студентам СПбГУ грозит отчисление

Студенты СПбГУ, которых задержали и "оформили" на февральских и мартовских несанкционированных протестах, рискуют быть отчисленными из университета. Об этом пишет петербургский "Коммерсантъ", ссылаясь на переписку в студенческом чате и, в частности, на сообщения главы Большого студенческого совета Михаила Мочалова. Тот, в свою очередь, апеллирует к принципиальной позиции проректора по воспитательной работе Александра Бабича.

"К сожалению, проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления. <...> Не буду вас обнадеживать: эти студенты обречены. Отчисление следует без права на восстановление. Как показал опыт, администрацию не волнует ни предыдущее поведение, ни положительные характеристики, ничего", - написал Мочалов.

Сам Бабич в своих публичных заявлениях дал понять, что потенциальное наказание для студентов не будет связано с запретом на политическую позицию, а будет продиктовано только нарушением ими закона.

"Если обучающийся отчислен по неуважительной причине, то он имеет право поступать в университет на общих для всех абитуриентов основаниях", - добавили к этому в пресс-службе вуза.

Среди тех, кому грозит отчисление, выделяется неоднократно в последние дни и недели задержанная студентка биофака Ника Самусик, сотрудничающая с изданием Sota.

Напомним, что с начала военной спецоперации РФ на Украине, случившегося 24 февраля, в Петербурге прошло свыше десятка несанкционированных пацифистских акций. На каждой из них наблюдались массовые и грубые задержания, в том числе с использованием электрошокеров. Наиболее показательной стала демонстрация 6 марта, во время которой которой прохожие спасались от силовиков бегством по льду Фонтанки, а некоторых участников акции правоохранители искали в кафе и магазинах.