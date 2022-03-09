ЕС вводит санкции против 160 россиян

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против 14 российских бизнесменов и 146 членов Совета Федерации, сообщается на сайте Европейской комиссии. Причиной ограничений стала продолжающаяся ситуация на Украине.

Конкретный список попавших под санкции россиян будет опубликован позднее. Пока известно лишь, что меры против бизнесменов объясняются их работой "в ключевых секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для Российской Федерации". Что касается сенаторов, то наложенные на них санкции связаны с ратификацией договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ДНР и ЛНР.

"В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам", — информирует Еврокомиссия.

Санкции против России принимаются в связи со "специальной военной операцией" на Украине. Зарубежные страны вводят их как против отраслей российской экономики, так и против конкретных представителей бизнеса и власти. Одновременно разрывается сотрудничество и по не связанным с войной направлениям: так, сегодня стало известно о заморозке сотрудничества Финляндии с Россией в сфере науки и высшего образования.

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