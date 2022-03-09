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Новости 17:19

Baza: Рестораны McDonalds в России закроются 14 марта

фото ЗакС политика Baza: Рестораны McDonalds в России закроются 14 марта

Рестораны McDonalds прекратят свою работу в России начиная с понедельника, 14 марта, сообщило в среду издание Baza. Заведения закроются на неопределенный срок, доставка работать также не будет.

В компании планируют продолжать выплату заработной платы сотрудникам. Также рестораны пока не будут расторгать контракты с арендодателями, уточняет Baza.

В самой компании не называют точной даты прекращения работы. В опубликованном 9 марта в соцсетях McDonalds заявлении говорится лишь о приостановке обслуживания клиентов. "Мы планируем поддерживать наших сотрудников и продолжим выплачивать заработную плату. Благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" продолжит выполнять свою важнейшую миссию — помогать семьям с детьми", — говорится в обращении.

Ранее стало известно о закрытии более 850 ресторанов McDonalds в России. При этом сеть заявила, что не собирается увольнять 62 тысячи своих сотрудников в стране.


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