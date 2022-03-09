Военная прокуратура изучит, почему на Украине оказались срочники

По поручению президента Владимира Путина в Главную военную прокуратуру направлены материалы, касающиеся привлечения солдат-срочников к участию в "специальной военной операции" на Украине, сообщил 9 марта пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что материалы в ведомство были направлены для правовой оценки и наказания ответственных лиц.

Как заявил Песков, командиры подразделений получили приказ Путина не использовать срочников еще до начала спецоперации. Главе государства "было доложено о выполнении этого указания", отметил он.

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", — отметил представитель Кремля.

Ранее Минобороны признало "несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы" в российских частях, находящихся на территории Украины. При этом 8 марта Путин заявил, поздравляя женщин, что солдат-срочников не будут использовать в "специальной военной операции".