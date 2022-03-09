ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:28

Военная прокуратура изучит, почему на Украине оказались срочники

фото ЗакС политика Военная прокуратура изучит, почему на Украине оказались срочники

По поручению президента Владимира Путина в Главную военную прокуратуру направлены материалы, касающиеся привлечения солдат-срочников к участию в "специальной военной операции" на Украине, сообщил 9 марта пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что материалы в ведомство были направлены для правовой оценки и наказания ответственных лиц.

Как заявил Песков, командиры подразделений получили приказ Путина не использовать срочников еще до начала спецоперации. Главе государства "было доложено о выполнении этого указания", отметил он.

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", — отметил представитель Кремля.

Ранее Минобороны признало "несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы" в российских частях, находящихся на территории Украины. При этом 8 марта Путин заявил, поздравляя женщин, что солдат-срочников не будут использовать в "специальной военной операции".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама