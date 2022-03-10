"Пусть наслаждаются общением друг с другом": МИД заявил о нежелании состоять в Совете Европы

Российский МИД выступил с официальным заявлением, в котором выражается нежелание продолжать участвовать в жизни Совета Европы из-за усугубившихся расхождений, в частности, по проблеме украинского конфликта. Короткий текст провозглашает несогласие с генеральной линией организации, члены которой представляются руководству ведомства несамостоятельными политическими фигурами на международной арене.

"Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - гласит заявление.

В МИДе уверены, что "США и их сателлиты" постоянно попирают международное право, параллельно занимаясь "самолюбованием".

Напомним, что отношения России с правительствами западных стран и международными организациями существенно испортились после 24 февраля, когда РФ начала военную спецоперацию на Украине. В течение последних двух недель экономика страны испытывает беспрецедентный удар от все новых и новых политических и экономических санкций. Дошло до того, что Центробанк запретил свободную продажу валюты гражданам.