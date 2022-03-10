ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:19

"Пусть наслаждаются общением друг с другом": МИД заявил о нежелании состоять в Совете Европы

фото ЗакС политика "Пусть наслаждаются общением друг с другом": МИД заявил о нежелании состоять в Совете Европы

Российский МИД выступил с официальным заявлением, в котором выражается нежелание продолжать участвовать в жизни Совета Европы из-за усугубившихся расхождений, в частности, по проблеме украинского конфликта. Короткий текст провозглашает несогласие с генеральной линией организации, члены которой представляются руководству ведомства несамостоятельными политическими фигурами на международной арене.

"Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - гласит заявление.

В МИДе уверены, что "США и их сателлиты" постоянно попирают международное право, параллельно занимаясь "самолюбованием".

Напомним, что отношения России с правительствами западных стран и международными организациями существенно испортились после 24 февраля, когда РФ начала военную спецоперацию на Украине. В течение последних двух недель экономика страны испытывает беспрецедентный удар от все новых и новых политических и экономических санкций. Дошло до того, что Центробанк запретил свободную продажу валюты гражданам.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама