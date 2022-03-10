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Новости 13:51

Лавров пообещал, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний

фото ЗакС политика Лавров пообещал, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию нужно было давно освободить от зависимости от западных партнеров. Об этом он сказал на брифинге 10 марта, отвечая на вопрос о санкциях.

"Мы решим эту проблему. Причем решим ее так, чтобы больше никогда, никоим образом не зависеть от западных партнеров, будь то правительства или компании. Которые совсем не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии, которую сейчас Россия испытывает со стороны Запада. Мы сделаем так, чтобы больше в подобной ситуации не оказываться, чтобы никакой дядя, ни Сэм, ни кто-то еще, не смогли принимать решения, нацеленные на то, чтобы разрушить нашу экономику. Мы найдем способ от этого больше не зависеть. Давно надо было это сделать", - отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Россия никогда не использовала нефть и газ в качестве оружия.  

"Мы не будем уговаривать покупать нашу нефть и газ. У нас рынки для сбыта будут, они уже есть", - высказался Лавров в ответ на вопрос о возможном отказе Запада от поставок из России.


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