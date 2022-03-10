Лавров о возможности ядерной войны: Я не хочу в это верить

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова на брифинге 10 марта спросили, верит ли он, что может начаться ядерная война.

"Я не хочу в это верить, я не верю", - ответил глава МИД.

Лавров добавил, что ядерную тему в контексте событий на Украине "вбрасывали иностранные представители, прежде всего натовцы", а не Россия.

"Президент Байден, когда его спросили, была ли какая-то альтернатива этим санкциям из ада, сказал: "Альтернатива – только третья мировая война". У них это в подкорке постоянно всплывает, а мы об этом никогда не говорили", - заявил Лавров.