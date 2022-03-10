Правительство определилось с перечнем товаров, запрещенных к вывозу за рубеж

Кабинет министров составил 10 марта список ранее ввезенных в Россию товаров и оборудования, которые запрещено отправлять за границу. Решение будет действовать до конца 2022 года, гласит сообщение на сайте правительства.

"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", — перечислила пресс-служба правительства и уточнила, что подобная мера "необходима для обеспечения стабильности на российском рынке".

Вывоз этих позиций временно запрещен во все страны, кроме участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Касательно последних будет действовать разрешительный порядок вывоза. Кроме того, до конца года будет действовать запрет на вывоз некоторых видов лесоматериалов в страны, "совершившие недружественные действия" против России.