Журналиста "Медиазоны"* Френкеля не пустили в Грузию

Петербургского фотокорреспондента "Медиазоны"* Давида Френкеля отказались впускать в Грузию. После 14 часов ожидания пограничники отказали ему во въезде, сообщила супруга журналиста, адвокат Варвара Михайлова на своей странице в Twitter.

Френкель вместе с женой пытался пересечь сухопутною границу на автомобиле. Ему отказались называть причину задержки.

"Мне нравится, что грузинские власти пишут, что все отказы на месте принимают пограничники. Они 14 часов куда-то звонили, разводили руками и иногда даже извинялись, что они сами не знают и ждут откуда-то наверху ответа. В итоге отказ. Не кормили, но из жалости пустили на диван", - написал Френкель в Twitter.

Михайлова писала, что ей известно еще о нескольких журналистах, которых аналогичным образом отказались пускать в страну. Грузия, в частности, отказала во въезде политику Дмитрию Гудкову и ведущему телеканала "Дождь"** Михаилу Фишману.

В последнее время Грузия стала одним из основных путей миграции для российских активистов и журналистов. По данным Free Russia Foundation***, которая оказывает помощь в эмиграции по политическим причинам, в 2021 году страну покинуло более полутора тысяч человек. Грузинские власти сообщали, что в период с начала "специальной военной операции" на Украине в страну въехали от 20 до 25 тысяч россиян.

* "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

** "Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*** Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией

Константин Леньков