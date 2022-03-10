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Новости 15:50

Журналиста "Медиазоны"* Френкеля не пустили в Грузию

фото ЗакС политика Журналиста "Медиазоны"* Френкеля не пустили в Грузию

Петербургского фотокорреспондента "Медиазоны"* Давида Френкеля отказались впускать в Грузию. После 14 часов ожидания пограничники отказали ему во въезде, сообщила супруга журналиста, адвокат Варвара Михайлова на своей странице в Twitter.

Френкель вместе с женой пытался пересечь сухопутною границу на автомобиле. Ему отказались называть причину задержки. 

"Мне нравится, что грузинские власти пишут, что все отказы на месте принимают пограничники. Они 14 часов куда-то звонили, разводили руками и иногда даже извинялись, что они сами не знают и ждут откуда-то наверху ответа. В итоге отказ. Не кормили, но из жалости пустили на диван", - написал  Френкель в Twitter

Михайлова писала, что ей известно еще о нескольких журналистах, которых аналогичным образом отказались пускать в страну. Грузия, в частности, отказала во въезде политику Дмитрию Гудкову и ведущему телеканала "Дождь"** Михаилу Фишману. 

В последнее время Грузия стала одним из основных путей миграции для российских активистов и журналистов. По данным Free Russia Foundation***, которая оказывает помощь в эмиграции по политическим причинам, в 2021 году страну покинуло более полутора тысяч человек. Грузинские власти сообщали, что в период с начала "специальной военной операции" на Украине в страну въехали от 20 до 25 тысяч россиян.

 

* "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

** "Дождь" внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*** Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией

Константин Леньков


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