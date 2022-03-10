Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам

Власти Эстонии сообщили 10 марта о приостановке выдачи туристических виз гражданам России. С заявлением об этом выступила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

"Выдача туристических виз временно прекращена", — цитирует ее заявление "Интерфакс".

По словам министра, причиной такого решения послужила не только "специальная военная операция" России на Украине. Кроме нее, приостановка выдачи виз вызвана "чисто техническими причинами, невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз".

В то же время Лийметс уточнила, что претендовать на получение виз смогут россияне, у которых в Эстонии проживают члены семей, или же чья поездка продиктована гуманитарными соображениями, в том числе необходимостью ухода за больными родственниками.

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