"ВКонтакте" заблокировала страницу "Медузы"*

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала официальный аккаунт издания "Медуза"*. При попытке открыть страницу появляется уведомление "Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22".

На момент блокировки страница латвийского издания насчитывала более 731 тысячи подписчиков.

Напомним, в ночь на 4 марта Роскомнадзор заблокировал страницы нескольких СМИ, в числе которых оказалась и "Медуза"*. Подобное решение в ведомстве объяснили "целенаправленным размещением на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины", якобы имевшимся на страницах заблокированных СМИ.

Накануне Евросоюз ввел санкции против 146 российских сенаторов и 14 бизнесменов. Среди последних оказался и генеральный директор VK (владеет "ВКонтакте") Владимир Кириенко. Предприниматель приходится сыном первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов

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