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Новости 18:05

Путин поддержал идею о вводе внешнего управления в уходящих с рынка иностранных компаниях

фото ЗакС политика Путин поддержал идею о вводе внешнего управления в уходящих с рынка иностранных компаниях

Президент Владимир Путин положительно оценил 10 марта идею ввести внешнее управление в иностранных компаниях, покидающих российский рынок. Соответствующее заявление прозвучало в ходе совещания с членами правительства.

"Те, кто собирается закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов, нужно тогда, как предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет", — приводит слова Путина RT. При этом глава государства выразил уверенность, что легальных рыночных инструментов для осуществления подобных мер достаточно.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по поддержке отечественной экономики. Среди прочего, речь шла о национализации имущества зарубежных компаний, покидающих Россию из-за санкций, наложенных после начала "специальной военной операции" на Украине. Согласно проекту, суд сможет назначать временную администрацию на предприятиях. Спустя три месяца компанию ждет ликвидация и выставление на торги новой организации, образовавшейся на месте прежней. Новый собственник должен будет сохранить не менее 2/3 сотрудников и продолжать деятельность не менее года.


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