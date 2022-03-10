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Новости 19:55

Потанин вспомнил про 1917 год, рассуждая о конфискации имущества зарубежных компаний

фото ЗакС политика Потанин вспомнил про 1917 год, рассуждая о конфискации имущества зарубежных компаний

Бизнесмен Владимир Потанин негативно высказался о возможной конфискации имущества иностранных компаний, сообщил 10 марта "Интерфакс". К такому вопросу следует подходить крайне осторожно, отметил глава "Норникеля".

"Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий", — предостерег Потанин.

По мнению олигарха, решение иностранных фирм о приостановке деятельности в России носит "эмоциональный характер" и, возможно, "было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом". "Скорее всего, они вернутся, — предположил бизнесмен. — И лично я бы сохранил для них такую возможность".

"Более цивилизованным подходом" Потанин назвал национализацию иностранного имущества. Однако наиболее адекватной мерой он счел ввод внешнего управления на таких предприятиях. "Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам", — высказался Потанин.

Ранее идею ввести внешнее управление в иностранных компаниях, покидающих российский рынок, поддержал президент Владимир Путин. До этого правительственная комиссия одобрила идею "Единой России" о национализации таких предприятий.


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