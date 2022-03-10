Петербургский адвокат подал заявление о превышении полномочий на сотрудников полиции

Адвокат "ОВД-Инфо"* Алексей Калугин обратился к главе следственного отдела СК по Кировскому району Петербурга с требованием проверить действия сотрудников полиции одного из отделов. Юрист заявил, что полицейские якобы препятствовали осуществлению его деятельности, когда он приехал представлять интересы задержанной во время митинга 6 марта.

В заявлении Калугина говорится, что приехав к отделу полиции в утром 7 марта, он с коллегой Сергеем Подольским не смог сразу попасть к задержанной. Силовики не хотели пускать их на территорию отдела. Калугин начал снимать происходящее на телефон, после чего к ним вышел сотрудник полиции, который попытался воспрепятствовать съемке. Позже, как утверждается в заявлении, на Калугина надели наручники и завели в кабинет начальника ОП. От наручников он испытал сильную боль. Позже Калугин обратился в медучреждение, чтобы зафиксировать телесные повреждения.

В кабинете начальника отдела полиции, по словам юриста, адвокату пригрозили уголовной ответственностью: якобы он мог напасть и оскорбить сотрудников полиции. Калугин утверждает, что не совершал противоправных действий в адрес силовиков. Полицейский требовал удалить видеоролик. Находясь в состоянии стресса, Калугин согласился стереть запись.

Калугин считает, что его права были нарушены и просит возбудить уголовное дело по статье о превышении полномочий (ст. 286 УК). С аналогичным требованием выступил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, с которым сотрудничает Калугин. Сотрудники проекта обратились к министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием провести проверку описанного инцидента.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков