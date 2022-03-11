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Новости 9:20

Генпрокуратура проверит законность ухода компаний с российского рынка

фото ЗакС политика Генпрокуратура проверит законность ухода компаний с российского рынка

Генеральная прокуратура назвала одной из своих новых задач проверку действий зарубежных коммерсантов, пожелавших проиостановить или прекратить производство и продажи в России. Как говорится в сообщении ведомства, "особое внимание обращено на соблюдение прав социально незащищенных групп работников - лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста". Силовиков также волнует тема преднамеренного или фиктивного банкротства, признаки которого они намерены выявить, изучив финансово-хозяйственную деятельность бизнесменов.

Наконец, генпрокурор Игорь Краснов провозгласил "недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ".

Отметим, что заявления о прекращении деятельности в России, звучавшие за последние две недели, чаще всего включали в себя обязательства соблюсти трудовое законодательство. А некоторые компании, например McDonalds, и вовсе намерены продолжать платить зарплаты российским сотрудникам в течение всего времени простоя.

Напомним, что после 24 февраля, когда началась российская военная спецоперация на Украине, зарубежные компании в массовом порядке стали покидать российский рынок или приостанавливать на нем свою деятельность. Это коснулось почти каждой индустрии, и счет "беглецам" идет уже на сотни. Накануне президент Владимир Путин поддержал идею "внешнего управления" в остающихся в России зарубежных фирмах. Еще раньше единороссы пожелали национализировать западные производства, покинутые владельцами.


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