Российский рынок покидают компании, разрабатывающие антивирусные программы

На фоне массового ухода с российского рынка сотен зарубежных компаний различного профиля 11 марта об аналогичном решении объявили две связанные друг с другом фирмы, специализирующиеся на компьютерной безопасности. Свою деятельность в России прекращают объявившие минувшим летом о слиянии шведский разработчик антивирусных программ Avast и его американский коллега NortonLifeLock Inc. Причем основной продукт последней, антивирус Norton, уже перестал обновляться у российских юзеров, а Avast, как пишет агентство Reuters, и вовсе стал для них недоступен.

Напомним, что массовое приостановление деятельности в России иностранных бизнес-игроков началось с начала военной спецоперации на Украине, пришедшегося на 24 февраля. Это сопровождалось падением рубля и расширением санкций против РФ со стороны правительств западных государств. Накануне президент Владимир Путин согласился с идеей внешнего управления, которое ему предложили ввести в компаниях, покинувших российский рынок.