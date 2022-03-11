Путин поддержал идею отправлять на Украину добровольцев с Ближнего Востока

На совещании Совета безопасности, прошедшем 11 марта, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о более чем 16 тысячах заявок от людей из ближневосточных государств, которые пожелали помочь России в ее военной спецоперации на Украине. Глава государства это явление приветствует, что следует из стенограммы заседания, опубликованной на сайте Кремля.

"Если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - ответил Путин.

Кроме того, Путин одобрил раздачу российского оружия, в том числе трофейного, вооруженным подразделениям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, что военная спецоперация стартовала 24 февраля, и с ее началом на Россию посыпались беспрецедентные международные санкции, по числу которых страна уже обогнала Иран. В начале марта в России успели за один день принять закон, вводящий юридическую ответственность за дискредитацию действий армии.