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Новости 12:20

Генпрокуратура заблокировала сайт движения "Голос"*

фото ЗакС политика Генпрокуратура заблокировала сайт движения "Голос"*

Сайт общественной организации "Голос"*, специализирующейся на российских выборах и контроле за подсчетом голосов, оказался 11 марта недоступен на территории России.

Специальный сервис Роскомнадзора, позволяющий узнать о факте и причине блокировки того или иного ресурса в интернете, дает понять, что решение о блокировке было принято Генпрокуратурой два дня назад.

Журналист Александр Плющев в своем Telegram-канале предполагает, что причиной случившегося могло стать заявление относительно спецоперации РФ на Украине, имевшееся на сайте. Такой вывод он делает, исходя из статьи основания внесения в реестр (15.3).

*Движение "Голос" внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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