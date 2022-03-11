В России продолжают массово блокировать сайты СМИ и общественных организаций

Вслед за исчезнувшим доступом к сайту движения "Голос"* пользователи российского сегмента интернета 11 марта жалуются на невозможность зайти на сайты сразу нескольких медиа и общественных организаций.

Проблемы с доступом к сайту возникли у электронного издания Colta, а также у расследовательского проекта "Важные истории"**.

Не открываются сайты движения "За права человека"*** и восточно-европейского филиала Amnesty International. Наконец, заблокированным оказался сайт блогера Александра Сотника.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов; издание признано нежелательной организацией в РФ



***Внесено Минюстом в реестр НКО-иноагентов