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Новости 13:09

В России продолжают массово блокировать сайты СМИ и общественных организаций

фото ЗакС политика В России продолжают массово блокировать сайты СМИ и общественных организаций

Вслед за исчезнувшим доступом к сайту движения "Голос"* пользователи российского сегмента интернета 11 марта жалуются на невозможность зайти на сайты сразу нескольких медиа и общественных организаций.

Проблемы с доступом к сайту возникли у электронного издания Colta, а также у расследовательского проекта "Важные истории"**.

Не открываются сайты движения "За права человека"*** и восточно-европейского филиала Amnesty International. Наконец, заблокированным оказался сайт блогера Александра Сотника.

*Движение "Голос" внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов; издание признано нежелательной организацией в РФ

***Внесено Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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