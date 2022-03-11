Сенатор Клишас: Россиян не станут наказывать за использование Instagram и Facebook

В случае признания компании Meta экстремистской российских пользователей не станут преследовать за аккаунты в Instagram и Facebook, заявил 11 марта сенатор Андрей Клишас. Слова члена Совета Федерации передало РИА "Новости".

На вопрос, грозит ли преследование за обход возможных блокировок, Клишас ответил отрицательно. При этом он уточнил, что исполнение решения о блокировках ресурсов, признанных экстремистскими, находится в сфере ответственности государства.

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией. Причиной стали новые нормы модерации контента в ряде стран, допускающие призывы к насилию над военными и официальными лицами России и Белоруссии. Позже появилась информация о том, что популярного мессенджера WhatsApp возможные запретительные меры не коснутся.