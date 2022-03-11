Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

Доступ к социальной сети Instagram будет ограничен на территории России, сообщил 11 марта Роскомнадзор. В качестве обоснования таких действий ведомство сослалось на требование Генпрокуратуры, поступившее сегодня же.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", — говорится в сообщении, размещенном на сайте РКН.

Ранее стало известно о временном изменении правил модерации контента в Facebook и Instagram, чьим собственником является Meta. Речь идет о предоставленной пользователям из ряда стран возможности публиковать призывы к насильственным действиям против российских и белорусских военнослужащих и официальных лиц. Следствием этого стало заведение двух уголовных дел против Meta, а также обращение Генпрокуратуры в суд с просьбой признать компанию экстремистской организацией.