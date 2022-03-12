МИД РФ: Россия вскоре представит ответные санкции в отношении политиков Запада

Пакет ответных санкций в отношении западных политиков будет опубликован в ближайшее время, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире "Первого канала".

"Списки готовы. Мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна", — высказался политик.

Кроме того, Рябков назвал происходящие на мировом рынке события "экономической войной", Россия, по его мнению, ситуацию не усугубляет.

Федеральный центр имеет представление, как минимизировать урон от введённых Западом санкций, и уже работает над стабилизацией обстановки, добавил также Рябков.

"Даже без российской спецоперации США нашли бы предлог, чтобы ввести санкции", — подытожил замглавы МИД.

Ранее стало известно о запрете ввоза в США российских алмазов, икры и водки, а также о введении блокирующих санкций в отношении депутатов Государственной думы и руководства части российских банков.