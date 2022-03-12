ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:48

Силовики задержали петербургскую активистку Евгению Сметанкину

фото ЗакС политика Силовики задержали петербургскую активистку Евгению Сметанкину

Петербургские правоохранители задержали активистку Евгению Сметанкину: силовики ждали девушку у парадной дома, где она живёт, информирует "Восьмая инициативная группа" в своём Telegram-канале.

По предварительным сведениям, Сметанкину везут в отдели полиции для дачи объяснений по поводу анонсированной оппозицией акции протеста.

Следует напомнить, что девушка является фигуранткой уголовного дела о "телефонном терроризме". 5 марта у неё, как и ряда других петербургских оппозиционеров, прошёл обыск. ЗАКС.Ру ранее рассказывал, что известно о данном разбирательстве.

Обновлено в 15:20.

Кроме Сметанкиной, силовики задержали правозащитницу Александру Козичеву, которую забрали по КУСП и доставили в 78 отдел полиции, и ещё одного фигуранта дела о "телефонном терроризме" Ильшата Нафикова. Известно также о визите правоохранителей к журналистке SOTA Нике Самусик.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама