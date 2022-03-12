Силовики задержали петербургскую активистку Евгению Сметанкину

Петербургские правоохранители задержали активистку Евгению Сметанкину: силовики ждали девушку у парадной дома, где она живёт, информирует "Восьмая инициативная группа" в своём Telegram-канале.

По предварительным сведениям, Сметанкину везут в отдели полиции для дачи объяснений по поводу анонсированной оппозицией акции протеста.

Следует напомнить, что девушка является фигуранткой уголовного дела о "телефонном терроризме". 5 марта у неё, как и ряда других петербургских оппозиционеров, прошёл обыск. ЗАКС.Ру ранее рассказывал, что известно о данном разбирательстве.

Обновлено в 15:20.

Кроме Сметанкиной, силовики задержали правозащитницу Александру Козичеву, которую забрали по КУСП и доставили в 78 отдел полиции, и ещё одного фигуранта дела о "телефонном терроризме" Ильшата Нафикова. Известно также о визите правоохранителей к журналистке SOTA Нике Самусик.