У Гостиного двора задержали корреспондентов ЗАКС.Ру и Sota

В Петербурге у здания Гостиного двора полиция задержала корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня. Он сообщил, что был в жилете с надписью "Пресса" и пресс-картой.

Окунь рассказал, что вышел на Гостиный двор и начал снимать происходящее. Через минуту полицейские уже забрали его в минивэн для задержанных, рассказал корреспондент.

Также у Гостиного двора задержали журналистку Sota Анастасию Рогачеву, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Рогачева была одета в жилетку "Пресса" и на груди у нее висела пресс-карта.

Обновление 14:08 часов: У Гостиного двора задержали корреспондентку "Фонтанки" Ксению Клочкову. На ней также было все необходимое для опознания журналиста на акции: жилет "Пресса" и пресс-карта. Через несколько минут Клочкову отпустили.

Сейчас у Гостиного двора в Петербурге проходит несогласованная акция протеста. Полиция уже задержала одного мужчину за плакат.