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Новости 13:57

У Гостиного двора задержали корреспондентов ЗАКС.Ру и Sota

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали корреспондентов ЗАКС.Ру и Sota

В Петербурге у здания Гостиного двора полиция задержала корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня. Он сообщил, что был в жилете с надписью "Пресса" и пресс-картой. 

Окунь рассказал, что вышел на Гостиный двор и начал снимать происходящее. Через минуту полицейские уже забрали его в минивэн для задержанных, рассказал корреспондент.

Также у Гостиного двора задержали журналистку Sota Анастасию Рогачеву, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Рогачева была одета в жилетку "Пресса" и на груди у нее висела пресс-карта. 

Обновление 14:08 часов: У Гостиного двора задержали корреспондентку "Фонтанки" Ксению Клочкову. На ней также было все необходимое для опознания журналиста на акции: жилет "Пресса" и пресс-карта. Через несколько минут Клочкову отпустили.

Сейчас у Гостиного двора в Петербурге проходит несогласованная акция протеста. Полиция уже задержала одного мужчину за плакат. 

 


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