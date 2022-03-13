Более 700 человек задержано на акциях в российских городах

На протестных акциях 13 марта было задержано более 713 человек в 38 городах, сообщил проект "ОВД-Инфо"*. Почти половина из них приходится на Москву, еще почти 150 человек приходится на Петербург.

По данным правозащитного проекта, в Москве задержаны по меньшей мере 332 человек. В Петербурге не менее 143 задержанных, в Екатеринбурге задержано 64 протестующих.

Сегодня у Гостиного двора в Петербурге состоялась очередная несогласованная акция протеста. В ходе нее полиция задержала журналистов, в том числе корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений — иноагентов