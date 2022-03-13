Задержания без протестов

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Заметной пацифистской акции в Петербурге 13 марта не получилось. Полиция просто не позволила собраться демонстрантам, а заодно показала всем горожанам, что им стоит обходить точки сбора протестующих стороной. Иначе можно попасть в автозак.

На петербургскую акцию противников происходящего на Украине в Telegram-каналах зазывали к двум часам дня воскресенья, 13 марта. Точкой сбора снова выбрали площадку перед Гостиным двором. Это место в самом центре Невского проспекта не очень удобно для маневрирования. Если счет протестующих идет только на сотни, полиция подавляет такие акции без труда. Площадь берут в оцепление с помощью заборов и живых цепей силовиков, а демонстрантов грузят в автозаки или выдавливают в метро.

Так происходило, например, во время прошлой крупной акции, неделю назад. Но люди тогда, поняв, что подходить к Гостиному двору чревато задержанием, стихийно собирались в других местах и несколько часов гуляли по центру города, выкрикивая пацифистские лозунги. Они то сливались в большие колонны, то разделялись на более мелкие. За неделю многое изменилось. Задержанные на прошлых акциях получили административные аресты и штрафы, студентов нескольких вузов отчислили, у десятков городских активистов прошли обыски в рамках таинственного уголовного дела о "лжеминировании". Многие покинули страну. Даже анонсировали акцию 13 марта не так активно, как предыдущие.

С другой стороны, силовики явно учли прошлые недочеты. Полицейские и омоновцы в этот раз дежурили на перекрестках вдоль всего Невского проспекта, ожидая появления новых точек сбора. Но основные силы традиционно стянули к Гостиному двору. Боевой дух им поднимал оркестр — культурный центр регионального управления МВД устроил очередной концерт. Представление завершилось аккурат к двум часам дня. Последним исполнили марш "Прощание славянки". Пока его мелодия разносилась над Невским проспектом, в автозак попали первые задержанные. Ими оказались журналисты: Андрей Окунь из ЗАКС.Ру, Ангелина Трофименкова из Avtozak.Live, Анастасия Романова из MR7 и сотрудница Sota Анастасия Рогачева. У всех были пресс-карты и опознавательные жилеты "Пресса".

Позже к ним в автомобиль погрузили еще корреспондентов "Новой газеты" и Sota, представителя мониторинговой группы правозащитного совета Петербурга Бориса Романова и члена союза фотохудожников Ларису Иванову. Всех их увезли в Кронштадт, где, проверив документы в местном отделении полиции, отпустили. Задержанные сотрудники СМИ подали в отдел коллективную жалобу. Поскольку путь из Кронштадта неблизкий, освещать происходившее на Невском проспекте они уже не смогли.

Воскресная акция тем временем была небогата на события. Один человек попытался развернуть плакат и тут же оказался задержан. Еще один раскидал листовки с отсылками к Джорджу Оруэллу и цитатами группы "Гражданская оборона" и попал в автозак следом. Других проявлений активности не было. Скоплений людей тоже. Полицейские брали прохожих, которые им, видимо, казались подозрительными, и препровождали в автозаки. Некоторых встречали прямо на выходе из метро. Реакция была разной. От "Да что у вас за полицейское государство?" до "Меня дома ждут дети". Многие задержанные и правда меньше всего были похожи на активистов, вышедших в центр для выражения своей гражданской позиции.

Два парня в спортивных костюмах пришли к Гостиному двору около 14:00. Они сели на скамейку и наблюдали за происходящем вокруг. Вскоре рядом с ними оказались четыре сотрудника ОМОН. Парней попросили показать телефоны. Проверяли, очевидно, чаты и подписки в мессенджерах. Контент на одном из телефонов силовикам явно не понравился и его хозяина стали скручивать. Сразу это сделать не удалось — парень оказался крепким. На помощь подошли еще два омоновца и один полицейский. Парня брали на удушающий, ставили ему подсечки, он постоянно повторял: "Да за что?"

Других прохожих после проверок смартфонов отпускали. У некоторых проверяли паспортные данные. Девушка в форме вбивала их в базу на своей планшетке, после чего паспорт возвращали и разрешали идти дальше. Непонятно, для чего это было нужно, потому что большинство попавших в автозаки в тот день все равно оказались там без предварительных процедур. Журналистов тоже продолжали задерживать. Правда, в отличие от сотрудников СМИ из первой, уехавшей в Кронштадт, группы вскоре отпускали.

Задержания, хоть и не такие интенсивные, проходили и в других местах Невского проспекта. Telegram-канал ПЬЯТNIЦА, например, рассказал, что на Казанском мосту внимание силовиков привлекла группа молодых людей в желто-синих шапках. Тот же канал обратил внимание, что у некоторых дежуривших в центре города сотрудников ОМОН на касках была Z-символика, ассоциирующаяся с российской армией.

По словам очевидцев, немногочисленная группа людей скандировала лозунги за мир на улице Итальянской. Одиночный пикетчик сумел на некоторое время развернуть плакат у Казанского собора, а затем скрыться. Но в целом акция закончилась, не успев начаться.

Когда у Гостиного двора стало совсем спокойно, там появилась 72-летняя художница Елена Осипова. Она развернула плакат с надписью "Мы не хотим в рай". Полицейские тут же увели ее с глаз прохожих. Во время предыдущих акций пожилую художницу тоже сразу же уводили в сторону полицейского автомобиля, но увозили затем не в отдел, а домой. На момент подготовки материала "ОВД-Инфо" (проект включен в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов) сообщило о как минимум 184 задержанных в Петербурге. Статистика обновляется.

























текст: Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков, Сергей Еремеев