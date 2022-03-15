Россияне смогут через "Госуслуги" обжаловать штрафы за нарушение ПДД

Жители России, подключенные к "Госуслугам", смогут обжаловать имеющиеся у них штрафы за нарушение правил дорожного движения через портал, делится пресс-служба Минцифры РФ.

Для того, чтобы это сделать, гражданам следует открыть приложение, перейти в раздел со штрафами, выбрать необходимый и обжаловать его, уточнив причину и загрузив соответствующие документы.

В режиме онлайн обжаловать штрафы можно будет только за те нарушения, которые зафиксировали камеры ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней.