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Новости 10:25

Россияне смогут через "Госуслуги" обжаловать штрафы за нарушение ПДД

фото ЗакС политика Россияне смогут через "Госуслуги" обжаловать штрафы за нарушение ПДД

Жители России, подключенные к "Госуслугам", смогут обжаловать имеющиеся у них штрафы за нарушение правил дорожного движения через портал, делится пресс-служба Минцифры РФ.

Для того, чтобы это сделать, гражданам следует открыть приложение, перейти в раздел со штрафами, выбрать необходимый и обжаловать его, уточнив причину и загрузив соответствующие документы.

В режиме онлайн обжаловать штрафы можно будет только за те нарушения, которые зафиксировали камеры ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней.


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