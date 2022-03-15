Депутат Горячева заступилась за студентов, которым грозит отчисление за участие в митингах

Член фракции "Новые люди" в Государственной думе Ксения Горячева на встрече парламентского комитета по науке и высшему образованию 14 марта выступила в поддержку студентов российских вузов, которым грозит отчисление за привлечение к ответственности за участие в несанкционированных акциях. Парламентарий призвала руководство высших учебных заведений к диалогу со студентами. Видео с мероприятия Горячева опубликовала на своей странице в Instagram.

Отчисление задержанных студентов, по мнению Горячевой "простое и недальновидное" решение. Она считает, что вузам нужно провести открытые дискуссии со студентами, где каждая из сторон могла донести свою позицию. Кроме того, депутат отметила, что не все студенты, задержанные на митингах, попали в автозаки справедливо.

"Есть и те, кто попали под раздачу во время событий в городах, шли мимо, или даже пришли поглазеть, что тоже имеет место быть. Отправились на прогулку в автозаках, документы далее соответствующие на отчисление получили. Ко мне приходят обращения и от родителей, и от друзей, от самих ребят. Считаю, что каждый такой инцидент нужно рассматривать отдельно", - написала Горячева.

В разговоре с ЗАКС.Ру Горяева рассказала, что пройдет еще одна встреча с представителями Министерства науки и высшего образования, на которой планируется обсудить вопрос отчислений и политики в отношении молодежи. Она также направила соответствующие запросы ректорам учебных заведений.

Напомним, в Санкт-Петербургский государственный университет намерен отчислить порядка десяти учащихся, которых привлекли к ответственности за участие в акции протеста у Гостиного двора. Среди кандидатов на отчисление - журналистка издания Sota Вероника Самусик, которая присутствовала на акции в качестве сотрудника СМИ. Обращение с критикой такого решения подписали более 600 студентов и преподавателей СПбГУ.

Константин Леньков