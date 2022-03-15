ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:11

Депутат Горячева заступилась за студентов, которым грозит отчисление за участие в митингах

фото ЗакС политика Депутат Горячева заступилась за студентов, которым грозит отчисление за участие в митингах

Член фракции "Новые люди" в Государственной думе Ксения Горячева на встрече парламентского комитета по науке и высшему образованию 14 марта выступила в поддержку студентов российских вузов, которым грозит отчисление за привлечение к ответственности за участие в несанкционированных акциях. Парламентарий призвала руководство высших учебных заведений к диалогу со студентами. Видео с мероприятия Горячева опубликовала на своей странице в Instagram.

Отчисление задержанных студентов, по мнению Горячевой "простое и недальновидное" решение. Она считает, что вузам нужно провести открытые дискуссии со студентами, где каждая из сторон могла донести свою позицию. Кроме того, депутат отметила, что не все студенты, задержанные на митингах, попали в автозаки справедливо. 

"Есть и те, кто попали под раздачу во время событий в городах, шли мимо, или даже пришли поглазеть, что тоже имеет место быть. Отправились на прогулку в автозаках, документы далее соответствующие на отчисление получили. Ко мне приходят обращения и от родителей, и от друзей, от самих ребят. Считаю, что каждый такой инцидент нужно рассматривать отдельно", - написала Горячева. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Горяева рассказала, что пройдет еще одна встреча с представителями Министерства науки и высшего образования, на которой планируется обсудить вопрос отчислений и политики в отношении молодежи. Она также направила соответствующие запросы ректорам учебных заведений. 

Напомним, в Санкт-Петербургский государственный университет намерен отчислить порядка десяти учащихся, которых привлекли к ответственности за участие в акции протеста у Гостиного двора. Среди кандидатов на отчисление - журналистка издания Sota Вероника Самусик, которая присутствовала на акции в качестве сотрудника СМИ. Обращение с критикой такого решения подписали более 600 студентов и преподавателей СПбГУ. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Горячева Ксения Александровна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама