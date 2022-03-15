Правительство намерено потратить один триллион рублей на помощь экономике

Правительство России подготовило проект плана реагирования на санкции Запада, сообщило 15 марта РИА "Новости". Всего в нем насчитывается более ста инициатив, а общий объем финансирования достигает одного триллиона рублей.

Говоря о подготовленном проекте плана, премьер-министр Михаил Мишустин назвал его "очень гибким документом" и отметил, что тот "будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации". По словам председателя правительства, некоторые мероприятия планируется реализовать уже к концу марта.

Как уточнили в правительстве, план подразумевает перестройку многих производственных и логистических цепочек, появление у предприятий новых поставщиков и покупателей. Также кабмин планирует обратиться к членам ЕАЭС с предложением увеличить максимальный лимит на беспошлинный ввоз товаров в рамках электронной торговли.