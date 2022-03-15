ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:32

Правительство намерено потратить один триллион рублей на помощь экономике

фото ЗакС политика Правительство намерено потратить один триллион рублей на помощь экономике

Правительство России подготовило проект плана реагирования на санкции Запада, сообщило 15 марта РИА "Новости". Всего в нем насчитывается более ста инициатив, а общий объем финансирования достигает одного триллиона рублей.

Говоря о подготовленном проекте плана, премьер-министр Михаил Мишустин назвал его "очень гибким документом" и отметил, что тот "будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от ситуации". По словам председателя правительства, некоторые мероприятия планируется реализовать уже к концу марта.

Как уточнили в правительстве, план подразумевает перестройку многих производственных и логистических цепочек, появление у предприятий новых поставщиков и покупателей. Также кабмин планирует обратиться к членам ЕАЭС с предложением увеличить максимальный лимит на беспошлинный ввоз товаров в рамках электронной торговли.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама