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Новости 18:23

Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

фото ЗакС политика Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Москва ввела персональные санкции против 13 государственных деятелей США. В опубликованный 15 марта список попали американский президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и другие высокопоставленные лица.

Как сообщили в МИД РФ, санкции вводятся "в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации". Решение о вводе санкций в Министерстве "следствием крайне русофобского курса" руководства США, которое якобы "в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию" решилось на "на фронтальное сдерживание России".

Санкционный список не является окончательным, подчеркнули в МИД. В ближайшее время ведомство рассчитывает расширить его за счет "русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер" американцев.

При этом в МИД уточнили, что не отказываются от продолжения официальных связей с США, "если они отвечают нашим национальным интересам".

В конце февраля США ввели санкции против президента Владимира Путина и других высших официальных лиц. Такая мера стала ответом на "специальную военную операцию" на Украине.


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