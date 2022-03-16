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Новости 11:55

Начальник полиции Петербурга объяснил задержания журналистов на протестных акциях "проходимцами" в желтых жилетах

фото ЗакС политика Начальник полиции Петербурга объяснил задержания журналистов на протестных акциях "проходимцами" в желтых жилетах

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая в Заксобрании 16 марта, высказался о случаях задержаний журналистов во время несанкционированных акций за мир у Гостиного двора.

Тему подняла вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина ("Справедливая Россия"). Она спросила, для чего это делается. Плугин ответил, что надо говорить не "для чего", а "потому что".

По словам начальника Главка, на акциях действовали "проходимцы" и провокаторы, которые надевали желтые жилеты и мешали полицейским работать. Он признал, что в автозак могли попасть и реальные сотрудники СМИ, однако их очень быстро отпускали, заверил Плугин.

- Наверное, нет такого случая, что мы сорвали рабочий день журналиста. Поверьте, никакого умысла, изоляции или препятствования работе журналистов здесь нет, - заявил начальник регионального управления ГУ МВД.

Напомним, 13 марта до начала и в первые минуты акции у Гостиного двора полиция задержала шесть журналистов, у которых были желтые жилеты, пресс-карты и редакционные задания. Их увезли в отделение полиции в Кронштадте, там проверили документы и отпустили без административных протоколов. В автозак уводили и других сотрудников СМИ, но после вмешательства пресс-службы Главка их отпускали.

Сергей Еремеев


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