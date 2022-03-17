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Новости 12:29

Правозащитники зафиксировали более 100 жалоб на необоснованное применение силы на акциях в марте

фото ЗакС политика Правозащитники зафиксировали более 100 жалоб на необоснованное применение силы на акциях в марте

Правозащитники выявили 113 жалоб россиян на необоснованное применение силы, которое могли совершить правоохранители в ходе протестных акций, начавшихся после 24 февраля, известил у себя в телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

Большая часть претензий поступила из Москвы и Петербурга. Так, задержанные жаловались на удары (в том числе дубинками) по разным частям тела, а также на применение электрошокеров. Некоторые из пострадавших зафиксировали черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. 

Адвокаты "Агоры" работают по заявлениям семи пострадавших, все документы уже направлены в Следственный комитет.

К примеру, во Владивостоке задержанная Анастасия Котляр пожаловалась на удар головы об стол и удушающий приём, применённый к ней. Житель Петербурга Шухрат Шералиев в свою очередь заявил об ударах дубинкой по голове.


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